Calcio, Leonardo Spinazzola sarà a Wembley per la finale degli Europei 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) Domenica 11 luglio 2021 si giocherà a Wembley Italia-Inghilterra, la finale degli Europei di Calcio: con gli azzurri ci sarà anche Leonardo Spinazzola, infortunatosi gravemente nel corso dei quarti di finale contro il Belgio, avendo riportato la rottura del tendine d’Achille. Secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“, infatti, il calciatore già da sabato sarà con gli azzurri e dovrebbe anche tornare in Italia con lo stesso volo dei compagni di squadra dopo il match. L’Italia però ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Domenica 11 lugliosi giocherà aItalia-Inghilterra, ladi: con gli azzurri cianche, infortunatosi gravemente nel corso dei quarti dicontro il Belgio, avendo riportato la rottura del tendine d’Achille. Secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“, infatti, il calciatore già da sabatocon gli azzurri e dovrebbe anche tornare in Italia con lo stesso volo dei compagni di squadra dopo il match. L’Italia però ...

