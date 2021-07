Mara Venier in lacrime per “colpa” di Gigi D’Alessio (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Durante la serata “Una Voce per Padre Pio”, Mara Venier è scoppiata a piangere a causa di Gigi D’Alessio e quella dedica speciale ed inaspettata. Mara Venier (Google Images)Anche quest’anno è andato in onda “Un concerto per Padre Pio”, un evento benefico che va in onda su Rai Uno dal 2000 nella piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina. L’appuntamento del 2021 è stato condotto da Mara Venier, che ha accolto sul palco numerosi ospiti, che sono vicini alla causa. Tra gli ospiti musicali c’era anche Gigi D’Alessio. Il ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 7 luglio 2021) Durante la serata “Una Voce per Padre Pio”,è scoppiata a piangere a causa die quella dedica speciale ed inaspettata.(Google Images)Anche quest’anno è andato in onda “Un concerto per Padre Pio”, un evento benefico che va in onda su Rai Uno dal 2000 nella piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina. L’appuntamento del 2021 è stato condotto da, che ha accolto sul palco numerosi ospiti, che sono vicini alla causa. Tra gli ospiti musicali c’era anche. Il ...

Advertising

BotElenoire : mara venier mi piace molto è molto umana ha rispetto per il pubblico - grancetto : RT @grancetto: @comein1specchio @Bobbio65M Mara Venier Paolo Bonolis Roberto Mancini Pubblicità di un siero sperimentale chiamato Vaccino.… - xxrobyin : comunque uso talmente tanto i meme e le gif di mara Venier che ormai mi sto impersonificando (?) in lei - Fiorenz17900805 : RT @Giulian38162720: @fanpage Per essere chiari .........Barbara D,URSO ,MARA VENIER ,E TANTISSIMI ALTRI PRESENTATORI,IN COBFRONTO ALLA GRA… -