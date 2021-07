Lunghi applausi dirigenti e dipendenti Rai per feretro Raffaella Carrà (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – E’ stato il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ad accogliere davanti alla sede Rai di viale Mazzini il feretro di Raffaella Carrà: il dirigente della tv pubblica ha toccato il vetro del carro funebre, porgendo un bacio a Raffaella. Insieme a lui dirigenti e, tra la folla, personaggi televisivi come Paola Perego e tantissimi dipendenti. In molti hanno portato delle rose gialle per la regina della tv italiana, che amava particolarmente quel colore. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – E’ stato il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ad accogliere davanti alla sede Rai di viale Mazzini ildi: il dirigente della tv pubblica ha toccato il vetro del carro funebre, porgendo un bacio a. Insieme a luie, tra la folla, personaggi televisivi come Paola Perego e tantissimi. In molti hanno portato delle rose gialle per la regina della tv italiana, che amava particolarmente quel colore.

Advertising

arcafab : L’ultimo saluto a #RaffaellaCarrà lunghi applausi da tutti noi. - fisco24_info : S. Cecilia: trionfo in Germania per Pappano e orchestra: Lunghi applausi a Ingolstadt al concerto con Lisa Batiashv… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli S. Cecilia: trionfo in Germania per Pappano e orchestra Lunghi applausi a Ingolst… - ultimora_pol : #Italia #Camera L'ex presidente della Laura #Boldrini (#PD|S&D) rientra in aula dopo una lunga assenza e torna a pa… -