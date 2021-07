1 minuto in Borsa 7 luglio 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) (TeleBorsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Buzzi Unicem, con un progresso del 3,06%. Le peggiori performance si registrano su Telecom Italia, che ottiene -1,54%. Nel comparto energetico, pioggia di acquisti sul petrolio, che mostra un guadagno dell’1,58%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,2%. In Germania, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -0,3%. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Tele) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Buzzi Unicem, con un progresso del 3,06%. Le peggiori performance si registrano su Telecom Italia, che ottiene -1,54%. Nel comparto energetico, pioggia di acquisti sul petrolio, che mostra un guadagno dell’1,58%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,2%. In Germania, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -0,3%. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti ...

