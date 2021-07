Tumore alla prostata, gli esperti “L’importanza della diagnosi precoce e della multidisciplinarità nelle cure” (Di martedì 6 luglio 2021) Il Tumore alla prostata è la forma di neoplasia maligna più frequente nell’uomo adulto. Colpisce prevalentemente sopra i 60 anni rappresentando un importante problema di spesa sanitaria. Basti pensare che nei Paesi Occidentali costituisce circa il 15% di tutti i tumori nella popolazione maschile. Come tutti i tumori, deriva da una crescita incontrollata delle cellule della prostata, ovvero la ghiandola localizzata tra vescica e uretra, anteriormente al retto.La buona notizia è che se diagnosticato e curato tempestivamente la probabilità che la malattia abbia un esito infausto è bassa. Ne ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 luglio 2021) Ilè la forma di neoplasia maligna più frequente nell’uomo adulto. Colpisce prevalentemente sopra i 60 anni rappresentando un importante problema di spesa sanitaria. Basti pensare che nei Paesi Occidentali costituisce circa il 15% di tutti i tumori nella popolazione maschile. Come tutti i tumori, deriva da una crescita incontrollata delle cellule, ovvero la ghiandola localizzata tra vescica e uretra, anteriormente al retto.La buona notizia è che se diagnosticato e curato tempestivamente la probabilità che la malattia abbia un esito infausto è bassa. Ne ...

