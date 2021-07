Recovery, Franco: "Attuazione difficile, 150 linee intervento e migliaia progetti" (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Labitalia) - L'Attuazione del Pnrr sarà difficile: ci sono "150 linee di di intervento e migliaia di progetti". Così il ministro dell'Economia Daniele Franco all'Assemblea Abi. Secondo Franco "Il Pnrr rappresenta un'occasione importante per dare impulso al paese ma non deve essere considerato la panacea per tutti i ritardi della nostra economia ma va pensato come una componente di una più ampia strategia di politica economica per rendere il paese più dinamico e inclusivo". La buona riuscita del piano richiede anche un forte rafforzamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Labitalia) - L'del Pnrr sarà: ci sono "150di didi". Così il ministro dell'Economia Danieleall'Assemblea Abi. Secondo"Il Pnrr rappresenta un'occasione importante per dare impulso al paese ma non deve essere considerato la panacea per tutti i ritardi della nostra economia ma va pensato come una componente di una più ampia strategia di politica economica per rendere il paese più dinamico e inclusivo". La buona riuscita del piano richiede anche un forte rafforzamento ...

Italy's growth potential could double with NRRP - Franco ROME, JUL 6 - Economy Minister Daniele Franco said Tuesday that Italy's growth potential could more than double thanks to the COVID-19 NRRP recovery plan. "Before the pandemic crisis, potential growth ...

