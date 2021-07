Massimo Troisi, a cuore aperto Carlo Verdone racconta: “Diventare suo amico era difficilissimo” (Di martedì 6 luglio 2021) Carlo Verdone racconta in un’intervista il suo rapporto con Massimo Troisi e rivela un dettaglio inedito sul collega napoletano. Massimo Troisi è uno di quegli artisti destinati a restare un simbolo intramontabile: l’attore napoletano, morto nell’ormai lontano 1994, ha segnato un’epoca e lasciato un’impronta indelebile nel pubblico. Leggi anche—->>>Carlo Verdone, vita privata: ex moglie e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 luglio 2021)in un’intervista il suo rapporto cone rivela un dettaglio inedito sul collega napoletano.è uno di quegli artisti destinati a restare un simbolo intramontabile: l’attore napoletano, morto nell’ormai lontano 1994, ha segnato un’epoca e lasciato un’impronta indelebile nel pubblico. Leggi anche—->>>, vita privata: ex moglie e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL TELEVISIONE ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR PERSONAGGIO TV di tutti i tempi QUARTI… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CINEMA ???? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR REGISTA di tutti i tempi QUARTI DI FINALE Sce… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CINEMA ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR ATTORE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE Sce… - SSabozza : Massimo Troisi, Pino Daniele, Gigi Proietti e Raffaella Carrà sono quelle morti che il mio cervello non accetterà m… - ErBoccaccio : RT @partodanapoli: 'Da dove venite?' 'Da Napoli' 'Ah, emigrante' 'No, no, anzi, a Napoli avevo anche un lavoro, sono partito così per viag… -