“È volato in cielo”. Cinema in lutto, si è spento nella sua casa dopo una vita di successi (Di martedì 6 luglio 2021) Autore di pellicole entrate nella leggenda del Cinema, se n’è andato nella tarda serata di lunedì. A dare l’annuncio è stata la moglie. Tanti i grandi artisti che lo piangono. Nato nel Bronx, un uomo geniale con una voce tonante, ha iniziato la sua carriera dirigendo per la televisione. I suoi successi televisivi includono una lunga lista di spettacoli di base degli anni ’60 tra cui Route 66, The Rifleman, The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E., Gilligan’s Island, Perry Mason e The Wild Wild West. Il suo film d’esordio X-15 nel 1961 con Charles Bronson (e una giovane Mary Tyler Moore) è stato seguito dalla commedia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Autore di pellicole entrateleggenda del, se n’è andatotarda serata di lunedì. A dare l’annuncio è stata la moglie. Tanti i grandi artisti che lo piangono. Nato nel Bronx, un uomo geniale con una voce tonante, ha iniziato la sua carriera dirigendo per la televisione. I suoitelevisivi includono una lunga lista di spettacoli di base degli anni ’60 tra cui Route 66, The Rifleman, The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E., Gilligan’s Island, Perry Mason e The Wild Wild West. Il suo film d’esordio X-15 nel 1961 con Charles Bronson (e una giovane Mary Tyler Moore) è stato seguito dalla commedia ...

rtl1025 : ?? 'Raffaella, insieme a te è volato in cielo un pezzo della nostra vita. La più gioiosa. Continueremo ad amarti inc… - lorenzo60833262 : RT @rtl1025: ?? 'Raffaella, insieme a te è volato in cielo un pezzo della nostra vita. La più gioiosa. Continueremo ad amarti incessantement… - Dorian221190 : RT @rtl1025: ?? 'Raffaella, insieme a te è volato in cielo un pezzo della nostra vita. La più gioiosa. Continueremo ad amarti incessantement… - aldera661 : RT @rtl1025: ?? 'Raffaella, insieme a te è volato in cielo un pezzo della nostra vita. La più gioiosa. Continueremo ad amarti incessantement… - Dixy62553861 : RT @rtl1025: ?? 'Raffaella, insieme a te è volato in cielo un pezzo della nostra vita. La più gioiosa. Continueremo ad amarti incessantement… -