Via di Salone, in fiamme sterpaglie e rifiuti (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – Vasto incendio di sterpaglie nel pomeriggio in via di Salone 323 a Roma. Sul posto i Vigili del fuoco. Numerose le segnalazioni pervenute dai cittadini per una densa colonna di fumo provocata dalla combustione di sterpi e cumuli di rifiuti adiacenti il campo rom di Via di Salone. Non risultano feriti. Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – Vasto incendio dinel pomeriggio in via di323 a Roma. Sul posto i Vigili del fuoco. Numerose le segnalazioni pervenute dai cittadini per una densa colonna di fumo provocata dalla combustione di sterpi e cumuli diadiacenti il campo rom di Via di. Non risultano feriti.

