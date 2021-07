“Problemi mentali”. William e Harry, spuntano fatti pesanti. Il retroscena sulla ‘guerra’ tra loro (Di lunedì 5 luglio 2021) Principe Harry, la situazione con il fratello William. Non è ancora chiaro se tra due ci siano o meno i presupposti per fare tornare il sereno. Il dubbio sorge spontaneo, soprattutto alla luce di quanto riportato dal biografo Omid Scombie. Un rapporto che evidentemente continua ad oscillare tra alti e bassi e che in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Harry merita un po’ di chiarezza. Tra i due fratelli, almeno fino a qualche tempo fa, sembrava esistere un’esemplare complicità. Poi tra il Megxit e l’allontanamento di Harry dalla Royal Family sigillato dalla rinuncia ai titoli nobiliari, ha decisamente stravolto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Principe, la situazione con il fratello. Non è ancora chiaro se tra due ci siano o meno i presupposti per fare tornare il sereno. Il dubbio sorge spontaneo, soprattutto alla luce di quanto riportato dal biografo Omid Scombie. Un rapporto che evidentemente continua ad oscillare tra alti e bassi e che in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate damerita un po’ di chiarezza. Tra i due fratelli, almeno fino a qualche tempo fa, sembrava esistere un’esemplare complicità. Poi tra il Megxit e l’allontanamento didalla Royal Family sigillato dalla rinuncia ai titoli nobiliari, ha decisamente stravolto ...

William contro Harry, l'accusa: 'Ha detto che aveva problemi mentali' Secondo il biografo Omid Scombie William sarebbe addiriturra responsabile di aver dato vita a una campagna infamante contro il fratello minore in merito a dei presunti problemi mentali. La questione ...

Un milione di depressi dopo il Covid: la pandemia dei problemi mentali La Stampa William contro Harry, l'accusa: "Ha detto che aveva problemi mentali" Tra il Principe William e il Principe Harry continua l'ostilità e il futuro Re d'Inghilterra avrebbe messo in giro voci false sul conto del fratello.

