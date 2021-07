Perché l’app Didi, la Uber cinese, non può essere più scaricata (Di lunedì 5 luglio 2021) Fine della corsa, almeno per il momento. Il governo cinese ha imposto la sospensione dei download dell’app Didi. Si tratta, per sintetizzare, di un’applicazione (nata proprio in Cina) molto simile a Uber: offre un servizio di “taxi” alternativi con driver, il tutto prenotabile attraverso il proprio smartphone. Una piattaforma di successo quotata anche al Nyse (la Borsa di New York) per un valore che si aggira attorno ai cento miliardi di dollari. Almeno fino a ieri, quando la decisione cinese ha provocato un brusco calo nelle sue quotazioni. LEGGI ANCHE > Aruba scrive a Gayburg per chiedere la rimozione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 luglio 2021) Fine della corsa, almeno per il momento. Il governoha imposto la sospensione dei download del. Si tratta, per sintetizzare, di un’applicazione (nata proprio in Cina) molto simile a: offre un servizio di “taxi” alternativi con driver, il tutto prenotabile attraverso il proprio smartphone. Una piattaforma di successo quotata anche al Nyse (la Borsa di New York) per un valore che si aggira attorno ai cento miliardi di dollari. Almeno fino a ieri, quando la decisioneha provocato un brusco calo nelle sue quotazioni. LEGGI ANCHE > Aruba scrive a Gayburg per chiedere la rimozione ...

