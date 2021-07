È morta Raffaella Carrà

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 luglio 2021) «ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Sono le parole con cui l’autore e regista televisivo Sergio Japino ha dato il triste annuncio della morte della “regina della televisione italiana”. Com’è bello far l’amore da Trieste in giù: cosìci ha insegnato la libertà sessuale Il 18 giugno scorso la ballerina, cantante e attrice aveva celebrato il suo 78esimo compleanno. «Grazie a tutti. Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove. Vi ...