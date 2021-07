Variante Delta: più contagi ma non altrettanti ricoveri o morti. I grafici della Gran Bretagna (Di domenica 4 luglio 2021) Le statistiche pubblicate sul sito del governo inglese. I nuovi casi segnano +66%, i ricoveri +24, le morti sono in lieve flessione. E il totale dei vaccinati con due dosi supera il 63% Leggi su corriere (Di domenica 4 luglio 2021) Le statistiche pubblicate sul sito del governo inglese. I nuovi casi segnano +66%, i+24, lesono in lieve flessione. E il totale dei vaccinati con due dosi supera il 63%

Advertising

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - paolorm2012 : RT @RizzoGiov: @valy_s Resistere alle minacce terroristiche che questi Ominicchi fanno supportati dal Mainstream. Boccheggiano e più gli ma… - DirDistrTeano : RT @RobertoBurioni: Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in considera… -