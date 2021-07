Tokyo 2020, basket: ecco tutte le squadre qualificate per le Olimpiadi (Di domenica 4 luglio 2021) I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si fanno sempre più vicini e la grande attesa sta finalmente per finire. In Giappone voleranno anche alcune delle migliori Nazionali di basket del mondo, pronte a darsi battaglia per la conquista di una ambitissima medaglia olimpica. ecco tutte le dodici squadre che in quel di Tokyo si contenderanno la medaglia d’oro. Giappone Stati Uniti Nigeria Argentina Iran Australia Francia Spagna Slovenia Repubblica Ceca/Grecia Germania/Brasile Italia/Serbia SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) I Giochi Olimpici disi fanno sempre più vicini e la grande attesa sta finalmente per finire. In Giappone voleranno anche alcune delle migliori Nazionali didel mondo, pronte a darsi battaglia per la conquista di una ambitissima medaglia olimpica.le dodiciche in quel disi contenderanno la medaglia d’oro. Giappone Stati Uniti Nigeria Argentina Iran Australia Francia Spagna Slovenia Repubblica Ceca/Grecia Germania/Brasile Italia/Serbia SportFace.

