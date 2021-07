Pisano, nel maxi-rave illegale in 6.000 da tutta Europa (Di domenica 4 luglio 2021) Il rave è iniziato la scorsa notte e potrebbe durare altre 24 ore. Polizia e Carabinieri hanno interdetto ulteriori accessi Leggi su rainews (Di domenica 4 luglio 2021) Ilè iniziato la scorsa notte e potrebbe durare altre 24 ore. Polizia e Carabinieri hanno interdetto ulteriori accessi

Advertising

marilisa06 : Senz’altro io sono tarda di comprendonio. Cosa vuole dire che 6.000 persone stanno facendo un rave NON autorizzato… - globne : Rave non autorizzato nel pisano, 5mila persone con musica alta e strade piene. Le discoteche: “Fateci riaprire, sia… - andreastoolbox : Pisano, nel maxi-rave illegale in 6.000 da tutta Europa - Rai News - Straccia2 : RT @Open_gol: Mentre il governo continua a rimandare la decisione sulla riapertura delle discoteche, in 6 mila ballano a un rave abusivo ne… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Mentre il governo continua a rimandare la decisione sulla riapertura delle discoteche, in 6 mila ballano a un rave abusivo ne… -