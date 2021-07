Fabio Basile | «Voglio diventare leggenda»

Leggi su gqitalia

(Di sabato 3 luglio 2021) A Tokyo tenterà l’impresa: dopo l’oro olimpico nella categoria 66 kg, il judokaandrà in Giappone con l’obiettivo di conquistare il primo posto del podio anche nella categoria superiore: 73 kg. «È qualcosa che nella storia del judo nessuno ha mai fatto,. È molto difficile, ne sono consapevole. Quando cambi categoria a questi livelli è come passare dalla serie C alla serie A nel calcio, cambia praticamente tutto: la fisicità, l’allenamento, gli avversari». Un’impresa è stata anche solo scalare il ranking mondiale in una categoria diversa da quella di partenza. Impresa ...