Di Maio e Fico a cena da Grillo. Conte manda giù l'apertura del garante: «Ma i miei punti fermi restino». 3 giorni per evitare la scissione

Una cena di Beppe Grillo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente della Camera Roberto Fico: è l'incontro che ieri 2 luglio, a Marina di Bibbona, avrebbe aperto la via alla mediazione all'interno del Movimento 5 stelle dopo una settimana di alta tensione. L'incontro toscano del fondatore del M5s con il ministro degli Esteri e il presidente della Camera ha infatti preceduto il post su Facebook, pubblicato durante il match Italia-Belgio, con cui Grillo ha sospeso la votazione del direttivo e incaricato un comitato di sette persone, inclusi gli stessi Di Maio e Fico.

