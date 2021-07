Strage di Bologna, nel processo a Paolo Bellini il generale Mori sceglie di non rispondere. “Sono un indagato in servizio permanente” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Sono stato un ufficiale in servizio permanente per tanti anni, ma da vent’anni Sono anche un indagato in servizio permanente, quindi non intendo rispondere“. Sono le uniche parole pronunciate in aula a Bologna dal generale dei Carabinieri Mario Mori, già comandante del Ros e direttore del Sisde, chiamato a deporre nell’ambito del nuovo processo per la Strage del 2 agosto 1980 in cui è principale imputato Paolo Bellini, ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) “stato un ufficiale inper tanti anni, ma da vent’annianche unin, quindi non intendo“.le uniche parole pronunciate in aula adaldei Carabinieri Mario, già comandante del Ros e direttore del Sisde, chiamato a deporre nell’ambito del nuovoper ladel 2 agosto 1980 in cui è principale imputato, ex ...

Advertising

Ansa_ER : Strage Bologna: Mori non parla 'da 20 anni indagato permanente'. Il generale non risponde, in silenzio anche Sbroja… - ClaudeTadolti : @LauraFRomagnosi @trd_big @fattoquotidiano Ma per favore... in precedenza è stato usato per 48 ore dopo la strage d… - wski_el : Da influencer l'unboxing che ti ritrovi a fare dipende sempre da chi ti metti a sponsorizzare o dal magazzino nel… - Giu_Fabiana : RT @Loreto_1910: Sulla strage di Ustica e sulla strage di Bologna, esiste un segreto di Stato che verrà tolto nel 2029. #StrageDiUstica… - Am_Paglia : RT @bettywrong: Voglio suonare ancora quella Lectura Dantis, esaltarla, farle dire tutto, ascoltare e parlare con lei. Il progresso è anzit… -