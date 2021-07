Salvini non ce la fa proprio a non stare contro l'Ue (Di venerdì 2 luglio 2021) Non ce la fanno, non basta Mario Draghi, non bastano l’europeismo in cui sono coinvolti governando in questa fase e gli evidenti vantaggi che ne derivano, non basta neppure la furbizia politica, dalla quale si dovrebbe essere spronati a correre al centro, a occupare lo spazio sul quale basare la continuità dell’attuale governo e dell’attuale impostazione. Uno spazio che potrebbe anche essere promettente per il consenso degli elettori (le recenti elezioni locali francesi, per dirne una, con la delusione dei lepenisti e il ripescaggio del vecchio centro, ne hanno dato prova). Invece non resistono, e parliamo quasi solo di Matteo Salvini, perché Giorgia Meloni ha fatto una ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Non ce la fanno, non basta Mario Draghi, non bastano l’europeismo in cui sono coinvolti governando in questa fase e gli evidenti vantaggi che ne derivano, non basta neppure la furbizia politica, dalla quale si dovrebbe essere spronati a correre al centro, a occupare lo spazio sul quale basare la continuità dell’attuale governo e dell’attuale impostazione. Uno spazio che potrebbe anche essere promettente per il consenso degli elettori (le recenti elezioni locali francesi, per dirne una, con la delusione dei lepenisti e il ripescaggio del vecchio centro, ne hanno dato prova). Invece non resistono, e parliamo quasi solo di Matteo, perché Giorgia Meloni ha fatto una ...

