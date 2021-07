Lorella Cuccarini dopo Amici torna in Rai | quando e in quale programma la vedremo

(Di venerdì 2 luglio 2021)ospite a Uno Weekend A distanza di più di un annorimette piede nella tv di Stato. Infatti,la meravigliosa esperienza addi Maria De Filippi l’a professionista romana avrà un impegno su Rai Uno. Ovviamente non sarà una presenza fissa ma sembra solo come ospite. Nello specifico sabato L'articolo proviene da KontroKultura.

Il 30 giugno c'è stato un piccolo ritrovo di ex allievi di Amici a casa di. Tra i presenti Martina Miliddi, Rosa Di Grazia e Alessandro Cavallo, che hanno trascorso una serata molto piacevole e divertente tra biliardo, balli e karaoke. Alla festicciola si ...... ma anche perché ha potuto condividerlo con colei che, più di tutti, ha contribuito in questi mesi alla sua crescita artistica:. Lei è stata la sua coach, la sua insegnante ma, ...Uno degli argomenti più chiacchierati dell'anno è sicuramente Barbara D'Urso e il suo ruolo sulla Mediaset. Oggi a scendere in campo per ...Lorella Cuccarini è tornata insieme ai suoi allievi, Rosa di Grazia, Martina Miliddi e Alessandro Cavallo: il gruppo, che ha fatto parte del team ...