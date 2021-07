L’appello dei senatori M5S a Grillo e Conte. “In un momento di estrema difficoltà per il Paese servono unità e ricomposizione” (Di venerdì 2 luglio 2021) “In un momento di estrema difficoltà per il Paese, come Senatrici e senatori del M5s sentiamo il dovere di richiamare tutti all’unità e alla ricomposizione”. È quanto scrivono 19 senatori del M5S in un appello inviato al fondatore del M5S, Beppe Grillo e all’ex premier Giuseppe Conte. “Per i valori che ci accomunano – scrivono i senatori M5S -, l’impegno a realizzare il progetto politico per cambiare il Paese, le speranze che abbiamo suscitato nei cittadini, la necessità di scongiurare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) “In undiper il, come Senatrici edel M5s sentiamo il dovere di richiamare tutti all’e alla”. È quanto scrivono 19del M5S in un appello inviato al fondatore del M5S, Beppee all’ex premier Giuseppe. “Per i valori che ci accomunano – scrivono iM5S -, l’impegno a realizzare il progetto politico per cambiare il, le speranze che abbiamo suscitato nei cittadini, la necessità di scongiurare il ...

