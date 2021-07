Wimbledon 2021, Camila Giorgi: “Ho buone sensazioni sul campo, gioco in modo più ordinato” (Di giovedì 1 luglio 2021) Un buon esordio per Camila Giorgi quello sull’erba di Wimbledon. L’azzurra si è imposta con estrema facilità nel primo turno dello Slam londinese contro la svizzera Jil Teichmann (n.55 del mondo) sullo score di 6-2 6-2, regalando decisamente poco all’avversaria e portando a termine in maniera molto convincente il match. La marchigiana ha concluso la propria opera con 21 vincenti e solo 11 errori non forzati, numeri che certificano la prestazione estremamente solida di Camila: “Mi sono trovata molto bene ed ho giocato una bella partita. Fisicamente sono stata bene rispetto alla partita di Eastbourne dove mi sono ritirata“, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Un buon esordio perquello sull’erba di. L’azzurra si è imposta con estrema facilità nel primo turno dello Slam londinese contro la svizzera Jil Teichmann (n.55 del mondo) sullo score di 6-2 6-2, regalando decisamente poco all’avversaria e portando a termine in maniera molto convincente il match. La marchigiana ha concluso la propria opera con 21 vincenti e solo 11 errori non forzati, numeri che certificano la prestazione estremamente solida di: “Mi sono trovata molto bene ed ho giocato una bella partita. Fisicamente sono stata bene rispetto alla partita di Eastbourne dove mi sono ritirata“, ...

