Tour de France 2021, Vincenzo Nibali: "Per puntare ad una tappa bisogna uscire di classifica"

Oggi al lavoro, da gregario di lusso, per il compagno di squadra Mads Pedersen. Passano le tappe e le sensazioni positive proseguono: Vincenzo Nibali è al diciannovesimo posto al Tour de France in classifica generale. Le sue dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Arrivano le prime giornate insidiose a livello altimetrico: "Già domani e dopodomani ci sono due tappe abbastanza difficili. Domani sarà tirata e dopodomani si sentirà quella del giorno prima". Sulla condizione e la possibilità di attaccare: "Ora vediamo, non c'è tanto da dire, fino ad adesso sta andando abbastanza bene, le sensazioni ..."

