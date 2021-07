Tagli capelli cult e rock: 18 idee ispirazione Debbie Harry (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi, 1 luglio, è il compleanno di Debbie Harry. E i suoi Tagli capelli punk e rock non possiamo non ricordarli. Lei che, leader e front woman del gruppo rock dei Blondie, era bionda di nome e di fatto. In realtà un colore (quello platino, con incursioni miele e grey) che la cantautrice e attrice statunitense si è fatta in omaggio a Marilyn Monroe. Prima era così, come la potete vedere nella foto sotto: castana. Un colore (romantico e naturale) che non dava risalto alla sua verve più eccentrica e rock. Debbie Harry nel 1968, con ancora i ... Leggi su amica (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi, 1 luglio, è il compleanno di. E i suoipunk enon possiamo non ricordarli. Lei che, leader e front woman del gruppodei Blondie, era bionda di nome e di fatto. In realtà un colore (quello platino, con incursioni miele e grey) che la cantautrice e attrice statunitense si è fatta in omaggio a Marilyn Monroe. Prima era così, come la potete vedere nella foto sotto: castana. Un colore (romantico e naturale) che non dava risalto alla sua verve più eccentrica enel 1968, con ancora i ...

