Il debito (buono) dell’Ue e i piani di Joe Biden. La versione di De Romanis (Di giovedì 1 luglio 2021) Forse, per dirla con le parole del premier Mario Draghi, questa mattina nel suo intervento all’Accademia dei Lincei, gli eurobond sono una forma di debito buono, sano, propedeutico alla crescita e al benessere. Quello che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza, ora è realtà: un debito sovrano ma tutto europeo, in una parola, comunitario. Che il mercato sembra apprezzare molto. A distanza di appena due settimane dalla prima storica emissione, l’Ue ha raccolto infatti altri 15 miliardi di euro attraverso il collocamento sul mercato di un nuovo eurobond a 5 e 30 anni. A metà giugno, aveva esordito con un decennale. Il rendimento allora fu ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 luglio 2021) Forse, per dirla con le parole del premier Mario Draghi, questa mattina nel suo intervento all’Accademia dei Lincei, gli eurobond sono una forma di, sano, propedeutico alla crescita e al benessere. Quello che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza, ora è realtà: unsovrano ma tutto europeo, in una parola, comunitario. Che il mercato sembra apprezzare molto. A distanza di appena due settimane dalla prima storica emissione, l’Ue ha raccolto infatti altri 15 miliardi di euro attraverso il collocamento sul mercato di un nuovo eurobond a 5 e 30 anni. A metà giugno, aveva esordito con un decennale. Il rendimento allora fu ...

