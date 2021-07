(Di giovedì 1 luglio 2021) La petizione lanciata sul web da alcuni tifosi della Francia per rigiocare contro la Svizzera per un'irregolarità ha raccolto 250.000 firme. I supporter Blues non hannodigerito l'eliminazione da Euro 2020

Advertising

BerniCurenai : I francesi rosicano ancora: 'Perché la partita va rigiocata' - fede_brody : Comunque mi piace che i francesi non rosicano mai quando perdono #EURO2020 #eurovision - nnorthstardust : @hugmenaliii c'hanno il radar fan dei måneskin e sono francesi che rosicano (scherzo HAHAHAH peró é una teoria divertente) - mscontattoit : @repubblica E i francesi rosicano! ?? - Alessan9684327 : Incredibile, che a sti Francesi nonostante siano passati 15 anni dallo storico match con testata #zidan #materazzi… -

Ultime Notizie dalla rete : francesi rosicano

il Giornale

I mediahanno parlato di dissidi interni nello spogliatoio, di equivoci tattici, di liti tra calciatori e dei giocatori con Didier Deschamps che a breve diventerà l'ex ct sostituito con ogni ...''L' Italia manca di intensità, ritmo e velocità...'' poi ancora ''sarà interessante vedere come se la caveranno contro un avversario più forte'' . Sono le parole di Patrick Vieira e Gary Neville dopo ...La petizione lanciata sul web da alcuni tifosi della Francia per rigiocare contro la Svizzera per un'irregolarità ha raccolto 250.000 firme. I supporter Blues non hanno ancora digerito l'eliminazione ..."Aperitivo fatale" (Les Flaneurs Edizioni): un triangolo velenoso protagonista della commedia gialla firmata da Dino Cassone ...