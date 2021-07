Hermes | la borsa si trasforma in un gioiello

(Di giovedì 1 luglio 2021) All’interno della boutique parigina diin Rue du Faubourg Saint-Honoré, in questi giorni verrà ospitata l’interessantissima mostra dal titolo Kellymorphose, dove sarà possibile osservare laKelly in una veste del tutto nuova. L’iconico oggetto, infatti, è stato reinterpretato per dare vita ad una serie di preziosi gioielli. La Kelly di Hermès è una delle borse più iconiche e famose di tutti i tempi. Nonostante il prezzo Articolo completo: dal blog SoloDonna

L'iconica borsa si trasforma in preziosi gioielli L'iconica borsa di Hermès è dunque la protagonista di una mostra all'interno della storica boutique parigina della Maison, in Rue du Faubourg Saint - Honoré.