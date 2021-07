F1 GP Austria 2021, Sainz: “Non è un circuito adatto alla Ferrari” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Stiamo lavorando e proveremo sicuramente delle cose questo weekend per vedere se possiamo migliorare il passo in qualifica. Sappiamo che questo circuito non è l’ideale per noi perché ci sono tanti rettilinei consecutivi che non sono il nostro punto di forza. Nonostante questo analizzeremo il tutto per scorgere dei miglioramenti”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Carlos Sainz, pilota della Ferrari, alla vigilia del GP d’Austria di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) “Stiamo lavorando e proveremo sicuramente delle cose questo weekend per vedere se possiamo migliorare il passo in qualifica. Sappiamo che questonon è l’ideale per noi perché ci sono tanti rettilinei consecutivi che non sono il nostro punto di forza. Nonostante questo analizzeremo il tutto per scorgere dei miglioramenti”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Carlos, pilota dellavigilia del GP d’di Formula 1. SportFace.

