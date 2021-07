Crisi M5s, in corso un faccia a faccia tra Conte e Di Maio (Di giovedì 1 luglio 2021) Tra l’ex premier Giuseppe Conte e Luigi di Maio è in corso un faccia a faccia per discutere sul futuro del M5s secondo quanto riporta l’Adnkronos. Dopo due giorni di sostanziale silenzio da parte dell’ex capo politico grillino, arriva la prima mossa concreta del ministro degli Esteri che finora non aveva ancora visto nessuno dei due. Mentre la guerra Conte-Grillo muoveva i primi passi, Di Maio si era limitato a una dichiarazione telegrafica: «Stiamo remando tutti nella stessa direzione, il Movimento è pronto ad evolversi. Confido ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Tra l’ex premier Giuseppee Luigi diè inunper discutere sul futuro del M5s secondo quanto riporta l’Adnkronos. Dopo due giorni di sostanziale silenzio da parte dell’ex capo politico grillino, arriva la prima mossa concreta del ministro degli Esteri che finora non aveva ancora visto nessuno dei due. Mentre la guerra-Grillo muoveva i primi passi, Disi era limitato a una dichiarazione telegrafica: «Stiamo remando tutti nella stessa direzione, il Movimento è pronto ad evolversi. Confido ...

