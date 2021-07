Covid, Ricciardi: “La variante Delta preoccupa, non possiamo escludere un lockdown a ottobre” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ha allarmato sulla ripresa dei contagi a causa della variante Delta. Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, ha rilasciato dichiarazioni allarmanti questa mattina su Radio Capital. Ospite a ‘The Breakfast Club’, Ricciardi ha parlato della variante Delta e del rischio di aumento dei contagi: “La variante L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 1 luglio 2021) Il consulente del ministero della Salute, Walter, ha allarmato sulla ripresa dei contagi a causa della. Walter, consulente del ministero della Salute, ha rilasciato dichiarazioni allarmanti questa mattina su Radio Capital. Ospite a ‘The Breakfast Club’,ha parlato dellae del rischio di aumento dei contagi: “LaL'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Adnkronos : #Ricciardi sull'ipotesi di #lockdown a ottobre: 'Non si può escludere nulla'. - Agenzia_Ansa : Contro la variante Delta del Covid i vaccini al momento non possono bastare da soli, meglio continuare a mantenere… - Adnkronos : 'Autunno temibile per i non vaccinati', è la previsione di Ricciardi. #covid - PartenopeoErsm : RT @Adnkronos: #Ricciardi sull'ipotesi di #lockdown a ottobre: 'Non si può escludere nulla'. - etventadv : RT @Adnkronos: #Ricciardi sull'ipotesi di #lockdown a ottobre: 'Non si può escludere nulla'. -