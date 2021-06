Zambrotta | Spinazzola? Mi fa piacere Punto molto su Chiesa

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Gianlucaha detto la sua sul momento dell'Italia verso i quarti di finale contro il Belgio: ecco le sue dichiarazioni Gianlucaha parlato a Gazzetta.it in vista di Belgio - Italia. SIMILITUDINI 2006 - "Sotto questo aspetto senz'altro sì. In tornei come Europei e Mondiali non vince il più bravo, ma chi sta meglio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Zambrotta Spinazzola

Gianlucaha detto la sua sul momento dell'Italia verso i quarti di finale contro il Belgio: ecco le sue dichiarazioni Gianlucaha parlato a Gazzetta.it in vista di Belgio - Italia. SIMILITUDINI 2006 - "Sotto questo aspetto senz'altro sì. In tornei come Europei e Mondiali non vince il più bravo, ma chi sta meglio e ..ha detto di ispirarsi a un altro terzino campione del mondo, Gianluca: attacca con continuità creando sempre la superiorità numerica, eccelle nel cambio di passo e nell'uno ...Il campione del mondo lancia gli azzurri di Mancini: "Mancini ha fatto un grande lavoro. Spinazzola sta facendo davvero bene, anche Pessina e Locatelli hanno grandi prospettive" ...Gianluca Zambrotta ha detto la sua sul momento dell’Italia verso i quarti di finale contro il Belgio: ecco le sue dichiarazioni Gianluca Zambrotta ha parlato a Gazzetta.it in vista di Belgio-Italia. S ...