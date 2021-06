Ilary Blasi: pronta a condurre Star in the Star (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si vociferavano nuovi programmi su Canale 5 e Star in the Star era una delle novità previste per la prossima stagione televisiva. È ora una certezza l’effettivo “via” al programma ed è stata anche svelata la conduttrice: Ilary Blasi. Si era già parlato del nuovo programma di Canale 5, Star in the Star. Nulla era però sicuro, a partire dall’effettiva conferma del nuovo programma così come di chi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si vociferavano nuovi programmi su Canale 5 ein theera una delle novità previste per la prossima stagione televisiva. È ora una certezza l’effettivo “via” al programma ed è stata anche svelata la conduttrice:. Si era già parlato del nuovo programma di Canale 5,in the. Nulla era però sicuro, a partire dall’effettiva conferma del nuovo programma così come di chi Articolo completo: dal blog SoloDonna

premini__ : Vi meritate proprio quelle capre di Signorin! e Ilary Blasi o come si chiama - zazoomblog : Ilary Blasi dopo l’Isola arriva su Canale 5 con Star in the star - #Ilary #Blasi #l’Isola #arriva #Canale - RidleyScottex : Secondo me la Marcuzzi si è incazzata con tutta la ragione di questo mondo perché a Mediaset prima le hanno tolto… - MondoTV241 : 'Star in the Star' affidato ad Ilary Blasi, il nuovo format il giovedì su Canale 5 #ilaryblasi - Silvia7070 : @DreamTeamCB Mettiamo nell’elenco anche Ilary Blasi… -