**Covid: Codacons, 'stop a invasione tavolini bar e ristoranti, revocare permessi'** (2) (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - "Il fiorire di strutture amovibili destinate alla somministrazione di cibi e bevande su marciapiedi, strade e soprattutto sugli stalli destinati ai parcheggi specie nelle grandi città e senza alcuna autorizzazione determina problemi alla viabilità e ostacola il passaggio pedonale esponendo i cittadini al rischio di sinistri -afferma il presidente Carlo Rienzi- L'invasione di tavolini e ombrelloni, specie nei centri storici, rappresenta inoltre un danno al decoro, alla visibilità e godibilità delle aree e dello spazio architettonico e paesaggistico, e realizza veri e propri reati previsti dal nostro ordinamento, come quello di Blocco stradale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - "Il fiorire di strutture amovibili destinate alla somministrazione di cibi e bevande su marciapiedi, strade e soprattutto sugli stalli destinati ai parcheggi specie nelle grandi città e senza alcuna autorizzazione determina problemi alla viabilità e ostacola il passaggio pedonale esponendo i cittadini al rischio di sinistri -afferma il presidente Carlo Rienzi- L'die ombrelloni, specie nei centri storici, rappresenta inoltre un danno al decoro, alla visibilità e godibilità delle aree e dello spazio architettonico e paesaggistico, e realizza veri e propri reati previsti dal nostro ordinamento, come quello di Blocco stradale, ...

Advertising

infoitinterno : Covid e mascherine in zona bianca: il Codacons attacca De Luca 28 giugno 2021 - Codacons : Il ritorno dell’Italia verso la normalità, il #vaccino e la fine delle limitazioni legate al #Covid19 hanno avuto u… - LiveSicilia : Covid, esposto del Codacons su acquisto pc per contratti a tempo - Codacons : RT @CarloRienzi: Apriamo la nuova settimana con una ventata di ottimismo: Il balzo della fiducia avrà effetti positivi per l’intera economi… - CarloRienzi : Apriamo la nuova settimana con una ventata di ottimismo: Il balzo della fiducia avrà effetti positivi per l’intera… -