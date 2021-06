Carceri: Napoli (Ci), 'condannare colpevoli ed evitare generalizzazioni' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Le immagini arrivate dal carcere di Santa Maria Capua Vetere suscitano sdegno e sgomento in ogni coscienza civile. L'esecrazione per gli autori di pestaggi e violenze contro i detenuti deve unire tutte le forze politiche. Per la semplice ragione che il comportamento violento di quegli uomini ha infangato e disonorato le migliaia di colleghi che ogni giorno svolgono il loro lavoro con dedizione e dignità, come ho ricordato nel mio intervento in Aula alla Camera. Ecco, un appello che sento di rivolgere a tutti: si eviti ogni tipo di generalizzazione. Chi si macchia di colpe tanto gravi va giudicato e condannato. Ma sollevare polveroni contro gli agenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Le immagini arrivate dal carcere di Santa Maria Capua Vetere suscitano sdegno e sgomento in ogni coscienza civile. L'esecrazione per gli autori di pestaggi e violenze contro i detenuti deve unire tutte le forze politiche. Per la semplice ragione che il comportamento violento di quegli uomini ha infangato e disonorato le migliaia di colleghi che ogni giorno svolgono il loro lavoro con dedizione e dignità, come ho ricordato nel mio intervento in Aula alla Camera. Ecco, un appello che sento di rivolgere a tutti: si eviti ogni tipo di generalizzazione. Chi si macchia di colpe tanto gravi va giudicato e condannato. Ma sollevare polveroni contro gli agenti ...

