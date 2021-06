Beatrice Valli attacca le colleghe in forma in costume subito dopo il parto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono tante le vip che subito dopo il parto corrono a mettersi in forma per indossare il costume e Beatrice Valli punta di nuovo il dito. Lei non l’ha fatto e non è d’accordo con chi fa di tutto per indossare il bikini in modo perfetto dopo una gravidanza. Non è la prima volta che Beatrice Valli ne parla e a Vanity Fair spiega che per lei tutto questo è diseducativo, che alcune sue colleghe sono diseducative. Ha solo 26 anni ed è già mamma di tre figli, il primo, Alessandro, avuto quando aveva 16 anni da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono tante le vip cheilcorrono a mettersi inper indossare ilpunta di nuovo il dito. Lei non l’ha fatto e non è d’accordo con chi fa di tutto per indossare il bikini in modo perfettouna gravidanza. Non è la prima volta chene parla e a Vanity Fair spiega che per lei tutto questo è diseducativo, che alcune suesono diseducative. Ha solo 26 anni ed è già mamma di tre figli, il primo, Alessandro, avuto quando aveva 16 anni da ...

