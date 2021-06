Aggiornamenti garantiti per questi device Honor, la conferma (Di mercoledì 30 giugno 2021) I proprietari dei vecchi smartphone Honor possono stare tranquilli: i loro dispositivi verranno aggiornati da Huawei. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, la divisione finlandese lo ha appena confermato, sgomberando il campo da ogni possibile dubbio. Huawei gestirà gli upgrade per tutti i dispositivi Honor distribuiti prima del 1 aprile 2021, fino al termine del loro ciclo di vita. Huawei ha anche confermato che proseguirà anche il supporto per i top di gamma Honor (si pensi ad Honor 20, 20 Pro e View 20, per farvi un esempio) con patch di sicurezza mensili, ed i telefoni low-cost con ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 30 giugno 2021) I proprietari dei vecchi smartphonepossono stare tranquilli: i loro dispositivi verranno aggiornati da Huawei. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, la divisione finlandese lo ha appenato, sgomberando il campo da ogni possibile dubbio. Huawei gestirà gli upgrade per tutti i dispositividistribuiti prima del 1 aprile 2021, fino al termine del loro ciclo di vita. Huawei ha ancheto che proseguirà anche il supporto per i top di gamma(si pensi ad20, 20 Pro e View 20, per farvi un esempio) con patch di sicurezza mensili, ed i telefoni low-cost con ...

