Taranto: omicidio nella notte, ucciso ventunenne Sparati cinque colpi di pistola (Di martedì 29 giugno 2021) Agguato poco dopo mezzanotte a Taranto, in via Capecelatro. ucciso un ventunenne. Sparati in strada cinque colpi di arma da fuoco: uno ha raggiunto al torace l’uomo, perforando un polmone. Indagini della polizia. L'articolo Taranto: omicidio nella notte, ucciso ventunenne <small class="subtitle">Sparati cinque colpi di pistola</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di martedì 29 giugno 2021) Agguato poco dopo mezza, in via Capecelatro.unin stradadi arma da fuoco: uno ha raggiunto al torace l’uomo, perforando un polmone. Indagini della polizia. L'articolo di proviene da Noi ...

NoiNotizie : #Taranto: omicidio nella notte, ucciso ventunenne - NoiNotizie : #Taranto: omicidio nella notte. Ucciso un 25enne con cinque colpi di pistola - TgrRaiPuglia : L'omicidio è avvenuto in via Capecelatro, a poche centinaia di metri dall'ospedale Santissima Annunziata - antennasud_13 : Taranto | Omicidio, muore un giovane di 21 anni - NicolaRonic : RT @Mimmo_Ble: @fulviagr Oggi dicevo ad un amico che stiamo come quello che viene avvelenato intenzionalmente con piccole dosi 'regolari' (… -

Agguato a colpi di pistola, 21enne muore dopo l'arrivo in ospedale Un ragazzo di 21 anni è stato assassinato questa notte a Taranto a colpi di pistola. La vittima dell'omicidio, poco dopo la mezzanotte, è stata colpita da un colpo di ...

