Inghilterra-Germania, le formazioni ufficiali (Di martedì 29 giugno 2021) Alle ore 18.00 a Wembley, un grandissimo ottavo di finale di Euro 2020, la gara tra Inghilterra e Germania. Queste le formazioni ufficiali: Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Trippier, Sterling, Saka; Kane. Ct: Southgate.Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Goretka, Kroos, Gosens; Havertz, Werner, Muller. Ct: Low.

