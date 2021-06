Euro 2020, Svezia-Ucraina 1-2 dts: Dovbyk manda in paradiso Sheva (Di martedì 29 giugno 2021) È terminato l’ultimo ottavo di finale in programma: Euro 2020 ha messo in menù Svezia-Ucraina, con la vincente che affronterà a Roma l’Inghilterra che ha sconfitto, nel pomeriggio, la Germania a Wembley. Ma quale tra le due squadre gialloblù è riuscita nell’impresa di staccare il prezioso pass? Nella serata di Glasgow ha festeggiato la compagine guidata da Shevchenko che trova la qualificazione all’ultimo respiro del secondo tempo supplementare. Il primo tempo: il solito Forsberg risponde a Zinchenko È la Svezia a fraseggiare molto bene nei primi minuti di match, ma la prima occasione della partita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 giugno 2021) È terminato l’ultimo ottavo di finale in programma:ha messo in menù, con la vincente che affronterà a Roma l’Inghilterra che ha sconfitto, nel pomeriggio, la Germania a Wembley. Ma quale tra le due squadre gialloblù è riuscita nell’impresa di staccare il prezioso pass? Nella serata di Glasgow ha festeggiato la compagine guidata da Shevchenko che trova la qualificazione all’ultimo respiro del secondo tempo supplementare. Il primo tempo: il solito Forsberg risponde a Zinchenko È laa fraseggiare molto bene nei primi minuti di match, ma la prima occasione della partita ...

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - IsaLamberti12 : Euro 2020: L’Ucraina vola a Roma contro l’Inghilterra: decisivo Dovbyk #SWEUKR - fabiochiarugi : RT @SkySport: SVEZIA-UCRAINA 1-2 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Zinchenko (27') ? #Forsberg (43') ? #Dovbyk (120+1') ?… -