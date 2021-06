Covid, i vaccini a mRna danno una protezione in grado di durare anni (Di martedì 29 giugno 2021) La risposta immunitaria dei vaccini a Rna messaggero, quelli di Pfizer-Biontech e Moderna, è forte e potrebbe proteggere per anni contro Sars-CoV-2. Arrivano ulteriori buone notizie da uno studio pubblicato su Nature che aggiunge ulteriori evidenze al fatto che gran parte delle persone che hanno ricevuto i prodotti a mRna potrebbero non aver bisogno di richiami, almeno fintanto che il virus e le sue varianti non evolveranno molto oltre le forme attuali. Non è detto che non accada ma neanche scontato che la gamma di mutazioni debba necessariamente aumentare all’infinito. Al contrario, i cambiamenti nel codice genetico sembrano in realtà essere quasi sempre gli stessi, ricombinati in modi differenti nei vari ceppi e lignaggi. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 giugno 2021) La risposta immunitaria dei vaccini a Rna messaggero, quelli di Pfizer-Biontech e Moderna, è forte e potrebbe proteggere per anni contro Sars-CoV-2. Arrivano ulteriori buone notizie da uno studio pubblicato su Nature che aggiunge ulteriori evidenze al fatto che gran parte delle persone che hanno ricevuto i prodotti a mRna potrebbero non aver bisogno di richiami, almeno fintanto che il virus e le sue varianti non evolveranno molto oltre le forme attuali. Non è detto che non accada ma neanche scontato che la gamma di mutazioni debba necessariamente aumentare all’infinito. Al contrario, i cambiamenti nel codice genetico sembrano in realtà essere quasi sempre gli stessi, ricombinati in modi differenti nei vari ceppi e lignaggi.

