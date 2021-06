Casey Hudson fonda Humanoid Studios | nuova proprietà intellettuale in sviluppo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 29 giugno 2021)è il nuovo team dito da, director della trilogia di Mass Effect: lo studio lavora a unainedita..hato, un team diattualmente al lavoro su di una. Ex BioWare, director della trilogia di Mass Effect,ha annunciato la novità oggi sui social. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casey Hudson

Everyeye Videogiochi

A sei mesi dall' abbandono dell'ex General manager, BioWare ed Electronic Arts hanno finalmente rivelato il nome dell'individuo che guiderà lo studio di Mass Effect nel prossimo futuro, Gary McKay. Il nuovo General Manager, già noto a ...Jennifer Aniston, Kate, Julia Roberts e Jason Sudeikis sono le protagonisti di una serie di ...Grant, Jeff Irvine, Louis Heckerling. Inga Lindstrom: L'altra figlia , in onda alle 21.10 su ...Come rivelato dall'ex BioWare Mark Darrah, la casa di sviluppo canadese avrebbe voluto realizzare uno spin-off di Mass Effect per DS.Humanoid Studios è il nuovo team di sviluppo fondato da Casey Hudson, director della trilogia di Mass Effect: lo studio lavora a una proprietà intellettuale inedita.. Casey Hudson ha fondato ...