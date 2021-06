Lukaku è il leader del Belgio | serve Chiellini per fermarlo L’analisi

(Di lunedì 28 giugno 2021) La Gazzetta analizza il prossimo avversario degli Azzurri, sottolineando come sia importante recuperareper fermareItalia-potrebbe vedere un revival del Derby d’Italia Juve-Inter, in campo. Se Romeluè ilormai indiscusso della sua nazionale, il suo Sole,Giorgioper spegnerlo e. A dirlo è la Gazzetta dello Sport che si augura un pronto recupero del capitano azzurro per poter fermare Big Rom. L’attaccante dell’Inter, con la probabile assenza di De Bruyne e Hazard, rischia di essere isolato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku leader

... ovvero battere il Belgio die De Bruyne per provare a proseguire la corsa per la difesa del titolo europeo. La testa è tutta sul suo Portogallo, di cui è ovviamentecarismatico, ...Shock', o ancora: 'Comunque andrà, loro si che sono campioni e'. In molti poi irridono gli ... Nemmeno una scarpata in testa di Pahlinha aè sufficiente per far sì che Brych si decida ...Lukaku, a noi due". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. L'Italia sfida il Belgio ai quarti di finale.La Gazzetta analizza il prossimo avversario degli Azzurri, sottolineando come sia importante recuperare Chiellini per fermare Lukaku Italia-Belgio potrebbe vedere un revival del Derby d’Italia Juve-In ...