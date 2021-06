(Di lunedì 28 giugno 2021) “Bisogna lavorare intensamente per ladegli ammortizzatori sociali e per le politiche attive”, ha detto il coordinatore nazionale di Fi. ror/ads/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Antonio_Tajani : Oggi nella sede di FI incontro con i rappresentanti di @cgilnazionale, @cisl e @UILofficial. L'Italia ha bisogno di… - Antonio_Tajani : Il blocco dei #licenziamenti non risolve i problemi del #lavoro. Dobbiamo aiutare le #imprese ad assumere.… - Antonio_Tajani : .@robertoocchiuto continuerà il lavoro iniziato da Jole Santelli. È un uomo di grande esperienza, conosce e ama la… - ItaliaNotizie24 : Lavoro, Tajani: “Serve riforma complessiva” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Lavoro, Tajani: 'Serve riforma complessiva' - -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Tajani

Agenzia ANSA

“Bisogna lavorare intensamente per la riforma degli ammortizzatori sociali e per le politiche attive”, ha detto il coordinatore nazionale di Fi. ror/ads/gtr ...La struttura aprirà nel 2022 a Milano. L'assessora alle Politiche per il Lavoro di Palazzo Marino, Cristina Tajani, lancia un avviso esplorativo per cercare qualcuno che la gestisca ...