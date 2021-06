Inter, via Hakimi ma Marotta non si piange addosso: c’è Bellerin dell’Arsenal (Di lunedì 28 giugno 2021) Era ormai da tempo nell’aria, ma adesso la partenza di Achraf Hakimi per Parigi, dove inizierà una nuova avventura professionale con il Paris Saint Germain, è per squadra e allenatore un dato di fatto. La cessione di almeno un big era una cosa che i tifosi si aspettavano da tempo, dato che era un obiettivo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Era ormai da tempo nell’aria, ma adesso la partenza di Achrafper Parigi, dove inizierà una nuova avventura professionale con il Paris Saint Germain, è per squadra e allenatore un dato di fatto. La cessione di almeno un big era una cosa che i tifosi si aspettavano da tempo, dato che era un obiettivo L'articolo

Advertising

FraMonteleone4 : @FI69interista @ncorrasco Se l'Inter non lo cede Hakimi resta dove sta, contento o scontento, avendo anche un contr… - inzaghiano : La stampa è a favore dell'Inter via Juve Twitter - emilian93199541 : @sminkionauta sembra che siano passati 3 mesi da quando l'Inter ha vinto lo scudetto (nel mentre via Conte, via Hak… - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: Inter Women, è tempo di cambiare: Regina Baresi lascia e sulla panchina arriva Rita Guarino - CaterinaAutiero : RT @GolDiTacco: Inter Women, è tempo di cambiare: Regina Baresi lascia e sulla panchina arriva Rita Guarino -