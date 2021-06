Inter, Héctor Bellerín il dopo Hakimi: l’Arsenal può aprire al prestito con diritto di riscatto (Di lunedì 28 giugno 2021) Héctor Bellerín piace all’Inter per il dopo Hakimi Definita in maniera quasi ufficiale la cessione di Hakimi al PSG, in casa Inter si guarda al sostituto e nelle ultime ore il nome di Héctor Bellerín è quello che viene accostato con maggiore frequenza ai nerazzurri. Nerazzurri che per portarlo a Milano proporranno all’Arsenal un prestito con diritto di riscatto, formula questa che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe trovare riscontri positivi da parte del club ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 giugno 2021)piace all’per ilDefinita in maniera quasi ufficiale la cessione dial PSG, in casasi guarda al sostituto e nelle ultime ore il nome diè quello che viene accostato con maggiore frequenza ai nerazzurri. Nerazzurri che per portarlo a Milano proporranno aluncondi, formula questa che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe trovare riscontri positivi da parte del club ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Héctor Calciomercato Inter: Hakimi - Psg, Bellerin il sostituto. Piace perché... Chi sarà il sostituto del marocchino? Per il quotidiano, l'Inter starebbe già spostando il mirino da Parigi (nuova meta di Hakimi) a Londra. In Inghilterra gioca, infatti, Hector Bellerin , in uscita ...

Calciomercato del 27 giugno 2021: Hakimi e Bellerin tra i nomi del giorno Hakimi a un passo dal PSG, per sostituirlo l'Inter starebbe pensando a Bellerin ma l'alternativa potrebbe essere Zappacosta MILANO - Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del PSG, manca solo l'ufficialità. Lo riporta Sky Sport spiegando che le ...

Chi sarà il sostituto del marocchino? Per il quotidiano, l'starebbe già spostando il mirino da Parigi (nuova meta di Hakimi) a Londra. In Inghilterra gioca, infatti, Hector Bellerin , in uscita ...Hakimi a un passo dal PSG, per sostituirlo l'starebbe pensando a Bellerin ma l'alternativa potrebbe essere Zappacosta MILANO - Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del PSG, manca solo l'ufficialità. Lo riporta Sky Sport spiegando che le ...