Dalmine | un podcast per unire giovani e anziani

(Di lunedì 28 giugno 2021)(Bergamo), 21 giugno 2021 - Un viaggio che collega passato e futuro, facendo da ponte tra due generazioni per favorire l'opportunità di apprendimento e sperimentazione di nuove e innovative ...

...con i ragazzi dell'indirizzo socio - sanitario dell'ISIS Einaudi die con il contributo dell'Amministrazione comunale di Osio. L'iniziativa prevede la realizzazione di un" Prossima ...Il progetto educativo promosso da Fondazione Dalmine e Centro diurno integrato San Donato ha coinvolto gli studenti dell'Einaudi ...Con una rassegna di quattro eventi, la Consulta Giovani di Osio Sotto rilancia gli appuntamenti in presenza con ospiti d'eccezione, rigorosamente bergamaschi.