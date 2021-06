Call of Duty Warzone per PS5 e Xbox Series X/S riceve un nuovo texture pack (Di lunedì 28 giugno 2021) Activision ha lanciato un nuovo pacchetto di texture ad alta risoluzione per Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Il pacchetto di texture, che pesa poco meno di 7 GB su console, è disponibile per Xbox, PlayStation e PC. È consigliato per display a 1440p e superiori, quindi è utile solo per chi gioca su console Xbox One X, Xbox Series XS, PS4 Pro e PlayStation 5. Questo è il quinto pacchetto di texture pubblicato finora per Call of Duty Warzone. I ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Activision ha lanciato unpacchetto diad alta risoluzione perofe Black Ops Cold War. Il pacchetto di, che pesa poco meno di 7 GB su console, è disponibile per, PlayStation e PC. È consigliato per display a 1440p e superiori, quindi è utile solo per chi gioca su consoleOne X,XS, PS4 Pro e PlayStation 5. Questo è il quinto pacchetto dipubblicato finora perof. I ...

