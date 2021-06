Lego svela il prototipo del mattoncino in plastica riciclata (Di domenica 27 giugno 2021) La Lego si avvicina a grandi passi all'obiettivo di rendere tutti i suoi prodotti sostenibili entro il 2030. Il colosso danese ha svelato infatti un mattoncino prototipo fatto di plastica riciclata ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 giugno 2021) Lasi avvicina a grandi passi all'obiettivo di rendere tutti i suoi prodotti sostenibili entro il 2030. Il colosso danese hato infatti unfatto di...

