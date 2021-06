Letta | “Salvini vuole cancellare il ddl Zan ma i numeri in parlamento ci sono”

(Di sabato 26 giugno 2021) La Lega di Matteonon si è mostrata interessata a cambiare né a migliorare il Ddl Zan, masolo “cancellarlo e affossarlo”. L’accusa arriva dal segretario del Partito Democratico, Enrico, che si dice comunque convinto che inci siano “i” per approvare il disegno di legge contro la omotransfobia e la misoginia presentato dal deputato del Pd, Alessandro Zan. “Ho visto che (, ndr) mi ha mandato un messaggio: risponderò perché non mi sottraggo”, ha dichiarato l’ex Presidente del Consiglio in un’intervista a Sky TG24 Live In Firenze. “La Lega finora ...

In particolare rispondendo a una domanda sul messaggio che il leader leghista Matteoha detto di avergli mandato per proporgli un confronto,ha spiegato: 'Ho visto che mi ha mandato un ...Ha poi aggiunto: "Ho visto chemi ha mandato un messaggio. Risponderò perché non mi ...: 'Sette governi in 10 anni segno di una democrazia malata" leggi anche Live In Firenze, le sfide del ...Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo a Live in di Sky (LaPresse) – “Finora dalla Lega sono arrivati sono gesti, atti e comportmanti non finalizzati al cambiamento del ddl za, m ...Ci sono stati nel primo passaggio, ci saranno nel secondo. (LaPresse) – “I numeri in Parlamento ci sono per far passare il ddl Zan. Andiamo in Parlamento e verifichiamo”. Lo ha detto il segretario del ...