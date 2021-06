Dopo la morte del bracciante in Puglia, vietato il lavoro nei campi nelle ore più calde in tutta la regione (Di sabato 26 giugno 2021) Camara Fantadami, 27enne del Mali, è morto per il troppo caldo sopportato durante il duro lavoro nei campi, in Puglia. Un decesso che ha scosso e ha portato il sindaco di Brindisi a firmare un’ordinanza per impedire il lavoro nei campi nelle ore più calde della giornata. Un provvedimento simile ora è stato preso su tutto il territorio pugliese. Il presidente Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza con la quale si vieta “il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 giugno 2021) Camara Fantadami, 27enne del Mali, è morto per il troppo caldo sopportato durante il duronei, in. Un decesso che ha scosso e ha portato il sindaco di Brindisi a firmare un’ordinanza per impedire ilneiore piùdella giornata. Un provvedimento simile ora è stato preso su tutto il territorio pugliese. Il presidente Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza con la quale si vieta “ilin condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto ...

